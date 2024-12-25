Помощь фермерам на Николаевщине в разминировании, как получить

Предупреждение о заминировании. Фото: иллюстративное/Армія.Інформ

В Николаевской области стартовала программа поддержки фермеров, чьи земли были заминированы или пострадали в результате боевых действий. Аграрии могут получить денежную помощь от Норвегии и Канады.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Как получить помощь

Принять участие в программе могут фермеры, которые возделывают от 3 до 300 га в следующих громадах: Баштанская, Березнеговатская, Владимировская, Галицыновская, Гороховская, Ингульская, Первомайская, Снегиревская, Шевченковская и Широковская. Они могут получить либо финансовую поддержку, либо ваучеры на возобновление деятельности.

Для этого необходимо подать заявку в Государственный аграрный реестр до 26 января 2025 года. Вместе с заявкой следует отправить кадастровые номера пострадавших земель, а также следующую информацию:

процент земель, не возделываемых вследствие артиллерийских обстрелов;

количество работников хозяйства до и после февраля 2022;

процент поврежденной бомбами поверхности;

процент зон загрязнения;

доля почв, отнесенных к землям общегосударственного значения;

связь участков с водосборным бассейном.

В Министерстве отмечают, что подача заявки не гарантирует оказания помощи.

"В случае подачи нескольких заявок от одного лица приоритет будет предоставляться зарегистрированным юридическим лицам для обеспечения прозрачного и справедливого процесса отбора", — говорят в ведомстве.

Напомним, в Николаевской области на наличие мин обследовали уже 200 тыс. га сельскохозяйственных земель. Разминировать регион помогают международные партнеры. А количество пострадавших от взрывов в этом году уменьшилось почти в три раза. Также мы рассказывали, какую площадь в Украине уже разминировали.