Кім розповів, коли повністю розмінують Миколаївщину

Попередження про замінування. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ

У Миколаївській області на наявність мін обстежили вже 200 тис. гектарів сільськогосподарських земель. Розміновувати регіон допомагають міжнародні партнери. А кількість постраждалих від підривів цього року зменшилася майже у три рази.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обнадійливі показники

За словами керівника області, з початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині зафіксували 92 випадки підриву на мінах. Постраждали 109 цивільних. Якщо у 2023 році мали місце 64 інциденти, то цього року — тільки 26.

"Для мене це показник того, що робота ведеться ефективно. Сподіваюся, що у 2025 році це теж кратно зменшиться, і ми зовсім забудемо про ці випадки", — зазначив Віталій Кім.

Раніше ми повідомляли про те, коли розмінують Чорне море. Основна фаза операції може тривати 3-5 років, у ній братимуть участь українські та міжнародні фахівці. Також ми розповідали, яку допомогу для пошуку мін отримала Україна від Литви.