Ким рассказал, когда полностью разминируют Николаевщину

Предупреждение о заминировании. Фото: иллюстративное/Армия.Информ

В Николаевской области на наличие мин обследовали уже 200 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Разминировать регион помогают международные партнеры. А количество пострадавших от взрывов в этом году уменьшилось почти в три раза.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По словам руководителя области, с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области зафиксировали 92 случая подрыва на минах. Пострадали 109 гражданских. Если в 2023 году имели место 64 инцидента, то в этом году только 26.

"Для меня это показатель того, что работа ведется эффективно. Надеюсь, что в 2025 году это тоже кратно уменьшится, и мы совсем забудем эти случаи", — отметил Виталий Ким.

Раньше мы сообщали о том, когда разминируют Черное море. Основная фаза операции может занять 3-5 лет, в ней будут участвовать украинские и международные специалисты. Также мы рассказывали, какую помощь в поиске мин получила Украина от Литвы.