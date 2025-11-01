Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проїхати стане легше — на півдні Одещини оновили частину дороги

Проїхати стане легше — на півдні Одещини оновили частину дороги

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 16:20
Оновлено: 16:44
Ремонт дороги Кілія — Вилкове: відновили 8 км шляху на Одещині
Відновлення однієї із доріг на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

В Ізмаїльському районі завершили ремонт ділянки дороги Кілія — Вилкове, яка тривалий час перебувала в аварійному стані. Відновили вісім кілометрів покриття, нанесли розмітку та встановили нові дорожні знаки. Рух транспорту під час робіт не зупиняли.

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Оновлення дороги

На Одещині відремонтували вісім кілометрів автодороги Т-16-07 Кілія — Вилкове. Це одна з ключових транспортних артерій півдня області, яка з’єднує чотири порти Ізмаїльського району та населені пункти місцевих громад. Нею також користуються автомобілі екстрених служб.

Ремонтні роботи проводили в межах експлуатаційного утримання. Спеціалісти відновили поперечний профіль та основу автошляху, облаштували нове асфальтобетонне покриття, нанесли розмітку та встановили дорожні знаки. Усі роботи виконували без перекриття руху транспорту.

Що відомо про ремонт

Як повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, підрядником є компанія ТОВ "Євродор", яка до червня 2026 року відповідатиме за експлуатаційне утримання доріг Ізмаїльського та Болградського районів. Загальна вартість робіт — понад 780 мільйонів гривень.

Нагадаєио, ми повідомляли, про що означає дорожній знак з чотирма крапками. Також ми писали про те, чи варто купувати вживаний автомобіль Toyota Camry.

Одеса ремонт дороги Одеська область Новини Одеси відновлення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації