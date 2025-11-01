Ремонт дороги Кілія — Вилкове: відновили 8 км шляху на Одещині

Відновлення однієї із доріг на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

В Ізмаїльському районі завершили ремонт ділянки дороги Кілія — Вилкове, яка тривалий час перебувала в аварійному стані. Відновили вісім кілометрів покриття, нанесли розмітку та встановили нові дорожні знаки. Рух транспорту під час робіт не зупиняли.

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Оновлення дороги

На Одещині відремонтували вісім кілометрів автодороги Т-16-07 Кілія — Вилкове. Це одна з ключових транспортних артерій півдня області, яка з’єднує чотири порти Ізмаїльського району та населені пункти місцевих громад. Нею також користуються автомобілі екстрених служб.

Ремонтні роботи проводили в межах експлуатаційного утримання. Спеціалісти відновили поперечний профіль та основу автошляху, облаштували нове асфальтобетонне покриття, нанесли розмітку та встановили дорожні знаки. Усі роботи виконували без перекриття руху транспорту.

Що відомо про ремонт

Як повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, підрядником є компанія ТОВ "Євродор", яка до червня 2026 року відповідатиме за експлуатаційне утримання доріг Ізмаїльського та Болградського районів. Загальна вартість робіт — понад 780 мільйонів гривень.

Нагадаєио, ми повідомляли, про що означає дорожній знак з чотирма крапками. Також ми писали про те, чи варто купувати вживаний автомобіль Toyota Camry.