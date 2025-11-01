Ремонт дороги Килия - Вилково: восстановили 8 км дороги в Одесской области

Восстановление одной из дорог в Одесской области. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

В Измаильском районе завершили ремонт участка дороги Килия — Вилково, который долгое время находился в аварийном состоянии. Восстановили восемь километров покрытия, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки. Движение транспорта во время работ не останавливали.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Обновление дороги

В Одесской области отремонтировали восемь километров автодороги Т-16-07 Килия — Вилково. Это одна из ключевых транспортных артерий юга области, которая соединяет четыре порта Измаильского района и населенные пункты местных громад. Ею также пользуются автомобили экстренных служб.

Ремонтные работы проводили в рамках эксплуатационного содержания. Специалисты восстановили поперечный профиль и основание автодороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Все работы выполняли без перекрытия движения транспорта.

Что известно о ремонте

Как сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, подрядчиком является компания ООО "Евродор", которая до июня 2026 года будет отвечать за эксплуатационное содержание дорог Измаильского и Болградского районов. Общая стоимость работ — более 780 миллионов гривен.

