Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:59
Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови 8 вересня
Автівки стоять на кордоні. Фото: Shutterstok

Сьогодні, 8 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксуються чималі затори у бік пунктів пропуску до Молдови. До Румунії проїзд вільний, стояти у великих чергах сьогодні не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

По дорозі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася чимала черга автівок. Затори спостерігаються в районі села Маяки та поблизу самого КПП. Шлях до кордону займе трохи більше години.

Дорога до КПП Паланка
Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

До Орлівки на міжнародній трасі М-15 не спостерігаються скупчення машин. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже 4 години. 

Дорога до КПП Орлівка
Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Затори до Рені

До Рені дорога також сьогодні вільна. Скупчень автівок біля кордону не спостерігається. Шляш до Румунії займе понад 4 години.

Дорога до Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що у Києві сталася жахлива ДТП, автівку розірвало навпіл. Також ми повідомляли, що українці, які їдуть до Румунії на авто, повинні мати ще один обов’язковий документ.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
