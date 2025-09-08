Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови 8 вересня

Автівки стоять на кордоні. Фото: Shutterstok

Сьогодні, 8 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксуються чималі затори у бік пунктів пропуску до Молдови. До Румунії проїзд вільний, стояти у великих чергах сьогодні не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

По дорозі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася чимала черга автівок. Затори спостерігаються в районі села Маяки та поблизу самого КПП. Шлях до кордону займе трохи більше години.

Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

До Орлівки на міжнародній трасі М-15 не спостерігаються скупчення машин. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже 4 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Затори до Рені

До Рені дорога також сьогодні вільна. Скупчень автівок біля кордону не спостерігається. Шляш до Румунії займе понад 4 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що у Києві сталася жахлива ДТП, автівку розірвало навпіл. Також ми повідомляли, що українці, які їдуть до Румунії на авто, повинні мати ще один обов’язковий документ.