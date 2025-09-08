Пробки на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы 8 сентября

Машины стоят на границе. Фото: Shutterstok

Сегодня, 8 сентября, на трассе Одесса-Рени фиксируются немалые пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. В Румынию проезд свободный, стоять в больших очередях сегодня не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась большая очередь автомобилей. Пробки наблюдаются в районе села Маяки и вблизи самого КПП. Путь к границе займет чуть больше часа.

Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки до Орловки

До Орловки на международной трассе М-15 не наблюдаются скопления машин. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти 4 часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот

Пробки до Рени

До Рени дорога также сегодня свободна. Скоплений автомобилей у границы не наблюдается. Путь в Румынию займет более 4 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот

