Затори на трасі Одеса-Рені 27 січня: складна ситуація на під’їздах до кордону з Молдовою

Проїзд до Молдови ускладнено — виїжджати з Одеси потрібно раніше
Ввечері у вівторок, 27 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися великі затори, які значно ускладнили рух транспорту. Основною причиною затримок стали несприятливі погодні умови. Найскладніша ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути, обирати альтернативні дороги та стежити за актуальною інформацією про дорожній рух.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Рух у напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнений через утворення заторів. Пробки спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Маяків, а також біля Національного природного парку "Нижньодністровський". За останніми даними, середній час у дорозі наразі складає близько 1 години 28 хвилин.
Затори у напрямку Орлівки
Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі проходить без затримок — транспорт рухається рівномірно, без зупинок і пробок. Водночас на під’їздах до транзитного пункту, що веде до Молдови, спостерігаються серйозні труднощі, через які час перебування в дорозі може сягати понад чотири години.
Затори до Рені
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів немає, і рух здійснюється без затримок. Однак на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися довгі черги, через що час очікування може досягати приблизно 4 годин 30 хвилин. Також є альтернативний шлях, який майже повністю пролягає через територю іншої країни. Однак там теж є затори, через що дорога займе понад 5 годин 20 хвилин.
