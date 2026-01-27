Відео
Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнено — виїжджати з Одеси потрібно раніше

Проїзд до Молдови ускладнено — виїжджати з Одеси потрібно раніше

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 16:42
Затори на трасі Одеса-Рені 27 січня: складна ситуація на під’їздах до кордону з Молдовою
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Ввечері у вівторок, 27 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися великі затори, які значно ускладнили рух транспорту. Основною причиною затримок стали несприятливі погодні умови. Найскладніша ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути, обирати альтернативні дороги та стежити за актуальною інформацією про дорожній рух.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Рух у напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнений через утворення заторів. Пробки спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Маяків, а також біля Національного природного парку "Нижньодністровський". За останніми даними, середній час у дорозі наразі складає близько 1 години 28 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі проходить без затримок — транспорт рухається рівномірно, без зупинок і пробок. Водночас на під’їздах до транзитного пункту, що веде до Молдови, спостерігаються серйозні труднощі, через які час перебування в дорозі може сягати понад чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів немає, і рух здійснюється без затримок. Однак на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися довгі черги, через що час очікування може досягати приблизно 4 годин 30 хвилин. Також є альтернативний шлях, який майже повністю пролягає через територю іншої країни. Однак там теж є затори, через що дорога займе понад 5 годин 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП України є черги. Також ми писали про те, що на Одещині перекриті дороги через ожеледицю.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
