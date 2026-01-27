Стан доріг на Одещині 27 січня: ожеледиця і обмеження руху

Спецтехніка на дорогах. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

Негода ускладнила ситуацію на дорогах Одещини, особливо на півночі області. Станом на ранок 27 січня проїзд державними трасами загалом забезпечений, але є винятки. Через ожеледицю та снігопад дорожники працюють у посиленому режимі вже другу добу. Водіїв закликають бути максимально обережними та за можливості відкласти поїздки.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Проїзд дорогами Одещини

Станом на ранок 27 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення в Одеській області забезпечено. Водночас на трасі М–13 Кропивницький – Платонове (у напрямку Кишинева) зберігається повна заборона руху. Обмеження діє на ділянці з 157+052 по 254+068 кілометр, щоб уникнути надзвичайних ситуацій.

Підрядні організації та працівники Служби відновлення цілодобово патрулюють дороги, обробляють їх протиожеледними матеріалами та розчищають від снігу. Найскладніші погодні умови фіксують на півночі області — там тримається мінусова температура, йде дощ і утворюється ожеледь.

Перекриття дороги

Крім того, рух транспорту перекрито на дорозі Білгород-Дністровський — Старокозаче в межах села Південне. Через ожеледицю водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та заблокував проїзд в обох напрямках. На місці працюють поліцейські та рятувальники.

Водіїв просять бути уважними за кермом, знижувати швидкість, дотримуватися дистанції та пропускати снігоприбиральну техніку. За можливості радять утриматися від поїздок. Про стан проїзду можна дізнатися на цілодобовій гарячій лінії: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду затримуються 5 потягів з Одеси. Також ми писали, що з Одеси до Карпат запустили пряме сполучення.