Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Осторожно гололед — на Одесчине некоторые трассы закрыты

Осторожно гололед — на Одесчине некоторые трассы закрыты

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 11:01
Состояние дорог в Одесской области 27 января: гололедица и ограничение движения
Спецтехника на дорогах. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры

Непогода осложнила ситуацию на дорогах Одесской области, особенно на севере области. По состоянию на утро 27 января проезд по государственным трассам в целом обеспечен, но есть исключения. Из-за гололеда и снегопада дорожники работают в усиленном режиме уже вторые сутки. Водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности отложить поездки.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Реклама
Читайте также:

Проезд по дорогам Одесской области

По состоянию на утро 27 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения в Одесской области обеспечен. В то же время на трассе М-13 Кропивницкий — Платоново (в направлении Кишинева) сохраняется полный запрет движения. Ограничение действует на участке с 157+052 по 254+068 километр, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Подрядные организации и работники Службы восстановления круглосуточно патрулируют дороги, обрабатывают их противогололедными материалами и расчищают от снега. Самые сложные погодные условия фиксируют на севере области — там держится минусовая температура, идет дождь и образуется гололед.

Перекрытие дороги

Кроме того, движение транспорта перекрыто на дороге Белгород-Днестровский — Староказачье в пределах села Южное. Из-за гололеда водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и заблокировал проезд в обоих направлениях. На месте работают полицейские и спасатели.

Водителей просят быть внимательными за рулем, снижать скорость, соблюдать дистанцию и пропускать снегоуборочную технику. По возможности советуют воздержаться от поездок. О состоянии проезда можно узнать на круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.

Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды задерживаются 5 поездов из Одессы. Также мы писали, что из Одессы в Карпаты запустили прямое сообщение.

Одесса непогода дороги Одесская область Новости Одессы гололедица
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации