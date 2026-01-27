Состояние дорог в Одесской области 27 января: гололедица и ограничение движения

Спецтехника на дорогах. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры

Непогода осложнила ситуацию на дорогах Одесской области, особенно на севере области. По состоянию на утро 27 января проезд по государственным трассам в целом обеспечен, но есть исключения. Из-за гололеда и снегопада дорожники работают в усиленном режиме уже вторые сутки. Водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности отложить поездки.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Проезд по дорогам Одесской области

По состоянию на утро 27 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения в Одесской области обеспечен. В то же время на трассе М-13 Кропивницкий — Платоново (в направлении Кишинева) сохраняется полный запрет движения. Ограничение действует на участке с 157+052 по 254+068 километр, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Подрядные организации и работники Службы восстановления круглосуточно патрулируют дороги, обрабатывают их противогололедными материалами и расчищают от снега. Самые сложные погодные условия фиксируют на севере области — там держится минусовая температура, идет дождь и образуется гололед.

Перекрытие дороги

Кроме того, движение транспорта перекрыто на дороге Белгород-Днестровский — Староказачье в пределах села Южное. Из-за гололеда водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и заблокировал проезд в обоих направлениях. На месте работают полицейские и спасатели.

Водителей просят быть внимательными за рулем, снижать скорость, соблюдать дистанцию и пропускать снегоуборочную технику. По возможности советуют воздержаться от поездок. О состоянии проезда можно узнать на круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.

Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды задерживаются 5 поездов из Одессы. Также мы писали, что из Одессы в Карпаты запустили прямое сообщение.