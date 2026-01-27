Пробки на трассе Одесса-Рени 27 января: сложная ситуация на подъездах к границе с Молдовой

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Вечером во вторник, 27 января, на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки, которые значительно усложнили движение транспорта. Основной причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия. Самая сложная ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой. Водителей просят заранее планировать маршруты, выбирать альтернативные дороги и следить за актуальной информацией о дорожном движении.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Движение в направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднено из-за образования пробок. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Маяков, а также возле Национального природного парка "Нижнеднестровский". По последним данным, среднее время в пути сейчас составляет около 1 часа 28 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Дорога к паромной переправе в Орловке пока проходит без задержек — транспорт движется равномерно, без остановок и пробок. В то же время на подъездах к транзитному пункту, ведущему в Молдову, наблюдаются серьезные трудности, из-за которых время пребывания в пути может достигать более четырех часов.

Пробки к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок нет, и движение осуществляется без задержек. Однако на подъездах к КПП "Паланка" образовались длинные очереди, из-за чего время ожидания может достигать примерно 4 часов 30 минут. Также есть альтернативный путь, который почти полностью пролегает через территорию другой страны. Однако там тоже есть пробки, из-за чего дорога займет более 5 часов 20 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП Украины есть очереди. Также мы писали о том, что в Одесской области перекрыты дороги из-за гололеда.