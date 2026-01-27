Пробки на трассе Одесса-Рени 27 января: сложная ситуация на подъездах к границе с Молдовой

Проезд в Молдову затруднен — выезжать из Одессы нужно пораньше
Вечером во вторник, 27 января, на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки, которые значительно усложнили движение транспорта. Основной причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия. Самая сложная ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой. Водителей просят заранее планировать маршруты, выбирать альтернативные дороги и следить за актуальной информацией о дорожном движении.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Движение в направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднено из-за образования пробок. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Маяков, а также возле Национального природного парка "Нижнеднестровский". По последним данным, среднее время в пути сейчас составляет около 1 часа 28 минут.
Пробки в направлении Орловки
Дорога к паромной переправе в Орловке пока проходит без задержек — транспорт движется равномерно, без остановок и пробок. В то же время на подъездах к транзитному пункту, ведущему в Молдову, наблюдаются серьезные трудности, из-за которых время пребывания в пути может достигать более четырех часов.
Пробки до Рени
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок нет, и движение осуществляется без задержек. Однако на подъездах к КПП "Паланка" образовались длинные очереди, из-за чего время ожидания может достигать примерно 4 часов 30 минут. Также есть альтернативный путь, который почти полностью пролегает через территорию другой страны. Однако там тоже есть пробки, из-за чего дорога займет более 5 часов 20 минут.
