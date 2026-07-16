Проїзд в Одесі: містяни розповіли скільки витрачають за день

Хлопець виходить з маршрутки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Підвищення вартості проїзду та щоденні витрати на логістику залишаються однією з найгостріших соціально-економічних тем в Одесі. Поточні тарифи суттєво змінили повсякденні бюджети містян, змушуючи багатьох шукати альтернативні способи пересування або переходити на піші маршрути. Реальні витрати на транспорт наразі сильно відрізняються залежно від району проживання та соціального статусу пасажирів, а невідповідність ціни та технічного стану приватних автобусів викликає дедалі більше обурення у суспільстві.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, скільки грошей у них іде на дорогу та чи влаштовує їх нинішня вартість проїзду.

Від маршрутки до таксі

Більшість опитаних розповіли, що не мають фіксованих щоденних витрат. Усе залежить від маршруту, кількості поїздок і того, чи доводиться користуватися таксі. Якщо є можливість, багато хто обирає піші прогулянки, щоб заощадити.

"Якщо на автобусах, то гривень 50, якщо на таксі — гривень 300–500, по-різному. Зараз я більше ходжу пішки, бо живу в центрі", — розповіла Валерія.

Валерія про вартість проїзду. Фото: Новини.LIVE

Прийнятні ціни

Ще одна мешканка міста каже, що зазвичай користується маршрутками, але інколи витрати різко зростають. Попри це, нинішню ціну проїзду в громадському транспорті вона вважає прийнятною.

"Може бути 50 гривень на маршрутці туди й назад, а може й 500, якщо користуюся таксі. З одного кінця міста до іншого за 25 гривень доїхати нормально" — зазначила Анна.

Анна про адекватні ціни. Фото: Новини.LIVE

Витрати студентів

Для студентів та молоді оновлений тариф став відчутним ударом по кишені. Пасажири зазначають, що змушені ретельніше планувати переміщення, оскільки витрати на автобуси обмежують інші повсякденні потреби.

"Ну, гривень 25-50 десь. Взагалі, я стараюся скористуватись соціальним, бо я в центрі все, мені більше ніколи не потрібно, а там, взагалі, пішки. Для мене, як для студента, це дуже багато, це дві сторони проїхати, можна було б ще кудись поїхати", — сказав студент Антон.

Антон про бюджет студентів. Фото: Новини.LIVE

Критика міського транспорту ​

Більшість пасажирів готові платити за проїзд, але вимагають за свої гроші елементарної чистоти та технічної справності. Вони порівнюють одеські реалії з іншими великими містами України та зазначають, що якість послуг наразі є незадовільною. Шум у салонах, старі сидіння та бруд викликають сильне роздратування в людей, які щодня користуються цими автобусами. Одесити хочуть бачити реальні зміни в автопарках відповідно до зростання тарифів.

"Було б непогано, якщо б в нас транспорт трошки змінили, хоча б чистий, щоб він був, і трошки не шумів оце все. Трамвай чи тролейбус, гарна ціна, маршрутки — задорого, і вони будуть повишатися, а якість самих маршруток в поганому стані", — заявила одеситка Катерина.

Катерина про недоліки транспорту. Фото: Новини.LIVE

Власники авто

Деякі учасники опитування пересуваються містом лише власним автомобілем. Вони не витрачають гроші на громадський транспорт, однак зазначають, що витрати на пальне значно перевищують вартість навіть щоденного проїзду маршрутками чи трамваями.

"Я не витрачаю на проїзд, адже в мене є авто. Але за день на бензин виходить десь 1500 гривень", — розповіла Юлія.

Юлія про витрати на авто. Фото: Новини.LIVE

Опитування показало, що однозначної відповіді на питання вартості проїзду немає. Для когось це лише кілька десятків гривень на день, а для інших — суми, які помітно впливають на сімейний бюджет.

Новини.LIVE дізнались, як одесити ставляться до можливого скорочення охоронної зони ЮНЕСКО. Таку пропозицію висловили під час засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва.

Також Новини.LIVE писали, що реакцію одеситів на мораторій російськомовного контенту в публічних місцях. В разі його ухвалення депутатами в публічному просторі не можна буде виконувати музику, демонструвати фільми, театральні вистави, читати літературу та поширювати інший культурний контент російською мовою.