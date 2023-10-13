В Одесі триває ремонт труб колектора

Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: Одеська міська рада

В Одесі тривають роботи з заміну труб колектора. Через це рух автотранспорту на вулиці Літаковій частково обмежено до 16 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Рух закрито на ділянці від перехрестя вулиць Овідіопольської та Літакової до перехрестя вулиць Літакової та Кустанайської", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відповідне розпорядження підписав сьогодні, 13 жовтня, міський голова Труханов.

Ремонто-очисні роботи в Одесі

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

просп. Небесної Сотні — встановлення антивандальних решіток на оглядовий колодязь;

просп. Небесної Сотні — ремонт оглядового колодязя;

вул. Приморська, вул. Інглезі — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Інглезі — очищення колектору;

вул. Жевахова (Румунський канал), Швейцарські сходи, Херсонські сходи — очищення канав, лотків;

вул. Балківська, Швейцарські сходи, Херсонські сходи — прибирання (очищення) водовідвідних лотків.

Нагадаємо, ми писали про п’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР. Також повідомляли про відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.

Також додамо, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.