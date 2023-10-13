Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Проїзд заборонено: в Одесі триває ремонт труб колектора arrow

Проїзд заборонено: в Одесі триває ремонт труб колектора

13 жовтня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі триває ремонт труб колектора
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі тривають роботи з заміну труб колектора. Через це рух автотранспорту на вулиці Літаковій частково обмежено до 16 жовтня. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

Де не можна проїхати

"Рух закрито на ділянці від перехрестя вулиць Овідіопольської та Літакової до перехрестя вулиць Літакової та Кустанайської", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що відповідне розпорядження підписав сьогодні, 13 жовтня, міський голова Труханов. 

Ремонто-очисні роботи в Одесі

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • просп. Небесної Сотні — встановлення антивандальних решіток на оглядовий колодязь;
  • просп. Небесної Сотні — ремонт оглядового колодязя;
  • вул. Приморська, вул. Інглезі — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Інглезі — очищення колектору;
  • вул. Жевахова (Румунський канал), Швейцарські сходи, Херсонські сходи — очищення канав, лотків;
  • вул. Балківська, Швейцарські сходи, Херсонські сходи — прибирання (очищення) водовідвідних лотків.

Нагадаємо, ми писали про п’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР. Також повідомляли про відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.

Також додамо, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз