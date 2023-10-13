В Одессе идет ремонт труб коллектора

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: Одесский городской совет

В Одессе продолжаются работы по замене труб коллектора. Из-за этого движение автотранспорта по улице Самолетной частично ограничено до 16 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Движение закрыто на участке от перекрестка улиц Овидиопольской и Самолетной до перекрестка улиц Самолетной и Кустанайской", — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 13 октября, городской голова Труханов.

Ремонто-очистные работы в Одессе

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

просп. Небесной Сотни — установка антивандальных решеток на смотровой колодец;

просп. Небесной Сотни — ремонт смотрового колодца;

ул. Приморская, ул. Инглезе — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Инглезе — очистка коллектора;

ул. Жевахова (Румынский канал), Швейцарская лестница, Херсонская лестница — очистка канав, лотков;

ул. Балковская, Швейцарская лестница, Херсонская лестница — уборка (очистка) водоотводных лотков.

Напомним, мы писали о пяти способах узнать, что вас оштрафовали за нарушение правил ПДД. Также сообщали об ответственности водителя, если пассажир был не пристегнут во время ДТП.

Также добавим, что в Одесской области планируют потратить около 150 миллионов гривен на ремонт дорог. Основной задачей восстановления полотна является устранение повреждений и деформаций.