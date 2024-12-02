Підвищення цін на проїзд в Одесі: причини на думку одеситів

Жінка біля одеських тролейбусів. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одесу сколихнуло масове подорожчання громадського транспорту: з 1 грудня вартість проїзду в трамваях, тролейбусах і маршрутках стрімко зросла. Для багатьох жителів, які щодня користуються цими видами транспорту, це стало неприємною несподіванкою. Тепер кожна поїздка вийде значно дорожчою, адже для містян це ключовий спосіб пересування.

Як на здорожчання реагують одесити, в них з'ясували журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Вартість проїзду в Одесі

Відтепер за проїзд у трамваях і тролейбусах доведеться платити 15 гривень замість 8, а дешевшу оплату карткою і зовсім скасували. Також у маршрутках проїзд піднявся до 20 гривень, що змусило багатьох містян замислитися над своїми витратами. Серед них і одеситка Вікторія, яка через здорожчання частіше ходитиме пішки.

"Все взаємоповʼязані. Хотілося б, щоб ціни хоча б залишилися та тому ж рівні. Але якщо вже ціни ростуть на все, то й тут було очікувано. Хоча я зараз буду частіше ходити пішки. Бо нам обіцяли, що ні на що не будуть рости ціни, поки що все інакше", — розповідає Вікторія.

Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також свого обурення не приховує й одесит Олег, який користується громадським транспортом щодня. Для чоловіка це досить значні витрати.

"Це жах, ось і все. Ось зараз я їхав і автобусом, і тролейбусом — все це дуже дорого", — ділиться Олег.

Одесит Олег. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Загалом зростання цін на проїзд в Одесі викликало обурення серед багатьох містян, особливо на фоні складної економічної ситуації. Таїсія занепокоєна тим, що зростання витрат не супроводжується підвищенням доходів, і це створює додатковий тягар для бюджету сім'ї.

"Як до цього ставитися на фоні того, що пенсії та зарплати не ростуть? Це дуже недоречно та несвоєчасно, населення й так страждає і його треба навпаки підтримувати. А в нас цього не робиться", — додає Таїсія.

Одеситка Таїсія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Електрика та паливо зростає

Водночас частина одеситів попри обурення розуміє, що такі рішення вимушені. Адже на обслуговування необхідні кошти. Про це каже й Наталя, але запевняє, що нові ціни вдарять по гаманцю, бо щодня доводиться платити за двох.

"Не дуже приємно, але я розумію, що на все потрібно брати гроші. Обслуговування машин, бензин. Це очікувано. Може, це і не дуже доречно, але ми маємо якось жити далі. Я постійно користуюся транспортом, двічі на день точно. Тож мій бюджет це відчує", — підкреслює Наталя.

Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки й одеситка Лариса. Але жінка вважає, що зараз все буде стрімко дорожчати і далі, проте після війни є шанс, що повернуться старі ціни.

"Я мало користуюся громадським транспортом, більше ходжу пішки. Але це велика біда. Зараз і так все дорожчає: і квартплата, і тепло. Можливо, війна закінчиться та повернуться старі ціни", — зазначає Лариса.

Одеситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Підвищення тарифів — це спроба компенсувати зростання витрат на світло та паливо і забезпечити стабільність у транспортній системі міста. Водночас це викликає незадоволення у пасажирів, які змушені більше платити за звичні поїздки. Тим більше, що комфорт ніяк не покращується — у громадському транспорті холодно, а в маршрутках ще й брудно.

Нагадаємо, в Одесі запровадили нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті з 1 грудня. Вартість разової поїздки становить 15 грн, а для учнів і студентів діятимуть знижки.

Також у 2025 році за комунальні послуги прийдеться платити кругленьку суму, очікується значне підвищення тарифів.