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Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

2 декабря 2024 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Повышение цен на проезд в Одессе: причины по мнению одесситов
Женщина возле одесских троллейбусов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Одессу потрясло массовое подорожание общественного транспорта: с 1 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и маршрутках стремительно возросла. Для многих жителей, которые ежедневно пользуются этими видами транспорта, это стало неприятным сюрпризом. Теперь каждая поездка обойдется значительно дороже, ведь для горожан это основной способ передвижения.

Как на подорожание реагируют одесситы, у них выяснили журналисты Новини.LIVE.

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Стоимость проезда в Одессе

Теперь за проезд в трамваях и троллейбусах придется платить 15 гривен вместо 8, а скидки при оплате картой полностью отменили. Также в маршрутках проезд поднялся до 20 гривен, что заставило многих горожан задуматься о своих расходах. Среди них и одесситка Виктория, которая из-за подорожания будет чаще ходить пешком.

"Все взаимосвязано. Хотелось бы, чтобы цены хотя бы остались на том же уровне. Но если уж цены растут на все, то и здесь было ожидаемо. Хотя, я сейчас буду чаще ходить пешком. Потому что нам обещали, что ни на что не будут расти цены, пока все иначе", — рассказывает Виктория.

Одесситка Виктория.
Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также свое возмущение не скрывает и одессит Олег, который пользуется общественным транспортом каждый день.

"Это ужас, вот и все. Вот сейчас я ехал и автобусом, и троллейбусом — все это очень дорого", — делится Олег.

Одессит Олег. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одессит Олег. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В целом рост цен на проезд в Одессе вызвал возмущение среди многих горожан, особенно на фоне сложной экономической ситуации.

"Как к этому относиться на фоне того, что пенсии и зарплаты не растут? Это очень некстати и несвоевременно, население и так страдает и его надо наоборот поддерживать. А у нас этого не делается", — добавляет Таисия.

Одесситка Таисия. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Таисия. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Электричество и топливо растет

В то же время часть одесситов, несмотря на возмущение, понимает, что такие решения вынуждены. Ведь на обслуживание необходимы средства.

"Не очень приятно, но я понимаю, что на все нужно брать деньги. Обслуживание машин, бензин. Это ожидаемо. Может, это и не очень уместно, но мы должны как-то жить дальше. Я постоянно пользуюсь транспортом, дважды в день точно. Так что мой бюджет это почувствует", — подчеркивает Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожая мысль и у одесситки Ларисы. Но женщина считает, что сейчас все будет стремительно дорожать и дальше, однако после войны есть шанс, что вернутся старые цены.

"Я мало пользуюсь общественным транспортом, больше хожу пешком. Но это большая беда. Сейчас и так все дорожает: и квартплата, и тепло. Возможно, война закончится и вернутся старые цены", — отмечает Лариса.

Одесситка Лариса. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Повышение тарифов — это попытка компенсировать рост расходов на электричество и топливо, а также обеспечить стабильность в транспортной системе города. В то же время это вызывает недовольство у пассажиров, которые вынуждены платить больше за привычные поездки. Тем более, что комфорт не улучшается — в общественном транспорте холодно, а в маршрутках еще и грязно.

Напомним, в Одессе ввели новые тарифы на проезд в городском электротранспорте с 1 декабря. Стоимость разовой поездки составляет 15 грн.

Также в 2025 году за коммунальные услуги придется платить кругленькую сумму, ожидается значительное повышение тарифов.

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