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"ПРОЗРІННЯ" на Думській площі — в Одесі з'явився спільний українсько-італійський артпроєкт

27 квітня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
"ПРОЗРІННЯ" на Думській площі — в Одесі з'явився спільний українсько-італійський артпроєкт
Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Думській площі відкрили тимчасову експозицію спільного артпроєкту митців з Одеси та Італії. Він має назву "ПРОЗРІННЯ" або "EPIPHANY" — це скульптурна композиція архітектора Михайла Реви, яка надалі буде представлена на Венеційській бієнале.

Про це повідомили на сайті міської ради Одеси.

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"Головне для мене наразі — бути корисним. Тому я почав шукати способи працювати у сфері культурної дипломатії, та через свої роботи доносити інформацію про війну в Україні світові, не давати європейцям звикнути до війни, зробити їх союзниками українського народу не на словах, а на ділі", — сказав архітектор Михайло Рева на відкритті.

Що відомо про артоб’єкт

Скульптурна композиція має висоту 3 метри й виготовлена зі сталі й міді. Вона являє собою оправу для окулярів, у якій розміщено 33 отвори від куль. Деякі з них зображено у вигляді квітів, що символізує їхнє перетворення після розриву в тілі людини на схожі за формою елементи. Крім того, в роботі є ще один сенс, який закладений через букви "ХВ", утворені скульптурою. Це відсилає до християнського "Христос Воскрес", який є символом перемоги над смертю заради життя та любові.

ПРОЗРІННЯ - скульптура Михайла Реви. Фото: ОМР
Скульптура "ПРОЗРІННЯ" або "EPIPHANY". Фото: ОМР

Італійці допомагали 

Спільний артпроєкт — це колаборація скульптора Михайла Реви, дизайнерів Антоніо Батталья і Марко Андреоні, засновників бренду Il Barberia та Алекса Сіно, лауреата премії Latin Grammy. Італійці надихнулися ідеєю скульптора та запропонували автору виготовити лімітовану серію оправ для колекціонерів та широкої публіки, а Алекс Сіно використовуватиме ескіз оправи для оформлення обкладинки диску спільного музичного альбому з зірками світового масштабу. Крім того, найближчим часом скульптуру буде перевезено до Італії та представлено під час Венеційської бієнале.

Нагадаємо, на сайті ЮНЕСКО з'явилася карта Одеси, на якій відмічено нову зону, яка потрапляє під охорону всесвітньої спадщини. Якщо раніше це була невелика ділянка в центрі, то тепер це вся його центральна частина. Але такі рішення не лише позитивно позначаються на іміджі міста, а й накладають додаткові зобов'язання.

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