"ПРОЗРЕНИЕ" на Думской площади — в Одессе появился общий украинско-итальянский арт-проект

Фото: ОМР

На Думской площади открыли временную экспозицию совместного арт-проекта художников из Одессы и Италии. Он называется "ПРОЗРЕНИЕ" или "EPIPHANY" — это скульптурная композиция архитектора Михаила Ревы, которая в дальнейшем будет представлена на Венецийской биеннале.

Об этом сообщили на сайте городского совета Одессы.

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"Главное для меня сейчас — быть полезным. Поэтому я начал искать способы работать в сфере культурной дипломатии, и через свои работы доносить информацию о войне в Украине миру, не давать европейцам привыкнуть к войне, сделать их союзниками украинского народа не на словах, а на дела", — сказал архитектор Михаил Рева на открытии.

Что известно об арт-объекте

Скульптурная композиция имеет высоту 3 метра и изготовлена из стали и меди. Она представляет собой оправу для очков, в которой размещено 33 отверстия от шаров. Некоторые из них изображены в виде цветов, что символизирует их превращение после разрыва в теле человека в похожие по форме элементы. Кроме того, в работе есть еще один смысл, заложенный через буквы "ХВ", образованные скульптурой. Это отсылает в христианский "Христос Воскрес", который является символом победы над смертью ради жизни и любви.

Скульптура "ПРОЗРЕНИЕ" или "EPIPHANY". Фото: ОМР

Итальянцы помогали

Совместный арт-проект — это коллаборация скульптора Михаила Ревы, дизайнеров Антонио Батталья и Марко Андреони, основателей бренда Il Barberia и Алекса Сино, лауреата премии Latin Grammy. Итальянцы вдохновились идеей скульптора и предложили автору изготовить лимитированную серию оправ для коллекционеров и широкой публики, а Алекс Сино использует эскиз оправы для оформления обложки диска совместного музыкального альбома со звездами мирового масштаба. Кроме того, в ближайшее время скульптура будет перевезена в Италию и представлена во время Венецианской биеннале.

Напомним, на сайте ЮНЕСКО появилась карта Одессы, на которой отмечена новая зона, попадающая под охрану всемирного наследия. Если раньше это был небольшой участок в центре, то теперь это вся его центральная часть. Но такие решения не только положительно отражаются на имидже города, но и налагают дополнительные обязательства.