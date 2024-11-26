Працівники ГУР евакуювали котів з острову Зміїного

Боєць ГУР з котом. Фото: ГУР

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони евакуювали п'ятнадцять котів і кошенят з острова Зміїний. Таким чином розвідники врятували тварин від наближення зимових морозів.

Про це повідомили у ГУР у вівторок, 26 листопада.

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Розвідники за підтримки фонду MacPaw Foundation вивезли котів на "велику землю". Тварин передали до притулку "Сіріус" у Київській області. Він вважається одним з найбільших в Україні.

"Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку "Сіріус", який безпосередньо займається адопцією", ― говорять у ГУР.

Зоозахисники з розвідки

Розвідники розповіли, що не вперше рятують тварин. Наприклад, цього року військові знайшли у зруйнованому будинку на Харківщині замкнених у клітці голодних совенят. Птахів взяв під власну опіку начальник ГУР Кирило Буданов.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як дикі тварини пережили окупацію у Чорнобильській зоні. Також стало відомо, що до одеських степів повертаються лані та олені.