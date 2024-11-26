Работники ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиного

Пушистая эвакуация ― ГУР провела необычную операцию на Змеином
Бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны эвакуировали пятнадцать котов и котят с острова Змеиный. Таким образом, разведчики спасли животных от приближения зимних морозов.
Об этом сообщили в ГУР во вторник, 26 ноября.
Операция "ГУР-КИТ"
Разведчики при поддержке фонда MacPaw Foundation вывезли котов на "большую землю". Животных передали в приют "Сириус" в Киевской области. Он считается одним из самых больших в Украине.
"После адаптации спасенных из знаменитого Змеиного кошек каждый желающий сможет приютить одного из них и оформить опеку в приюте "Сириус", который непосредственно занимается адаптацией", ― говорят в ГУР.
Зоозащитники по разведке
Разведчики рассказали, что не первый раз спасают животных. Например, в этом году военные нашли в разрушенном доме Харьковской области закрытых в клетке голодных совят. Птиц взял под свою опеку начальник ГУР Кирилл Буданов.
Напомним, мы сообщали о том, как дикие животные пережили оккупацию в Чернобыльской зоне. Также стало известно, что в одесские степи возвращаются лани и олени.
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