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Путін у Туреччині спробує відновити зернову угоду, — Братчук

5 лютого 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Путін у Туреччині спробує відновити зернову угоду, — Братчук
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наступного тижня, 12 лютого, російський диктатор планує відвідати Туреччину. Однією з тем бесіди Путіна з Ердоганом може бути відновлення чорноморської зернової угоди з портів Великої Одеси за участі РФ.

Про це Новинам.LIVE повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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"Порядок денний, який пропонується турецькою стороною, в тому, щоб оговорити питання зернової ініціативи. Я розумію, що президент Туреччини ще той "троль" та не стане серйозно це сприймати у той час, коли працює самостійний український експортний коридор", — сказав Братчук. 

Знищення "Івановця" підсилило роботу гуманітарних коридорів

Крім того, речник УДА наголосив, що наразі експорт у Чорному морі став більш безпечним після знищення російського ракетоносія "Івановець". Наразі найбільшою загрозою з боку РФ є протикорабельні міни та КАБи, які прибиває до узбережжя. 

"Цей ракетний катер міг загрожувати експортним коридорам та тим кораблям, які виходять з портів Великої Одеси", — додав Сергій Братчук. 

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії "пішов на дно". Як українські бійці знищили судно — показали у  Головному управлінні розвідки України. 

Також ми писали, що у ВМС України зазначили, що на знищеному катері РФ могло перебувати до 40 членів екіпажу.

Туреччина
Одеса
війна
володимир путін
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук

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