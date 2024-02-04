До портів Великої Одеси прямує хімічний танкер — що відомо про експорт

Хімічний танкер MAVKA. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 4 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 12 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Крім того, ще 11 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — йде хімічний танкер MAVKA та 7 балкерів для агропродукції.

Зазначимо, що саме цей танкер був першим хімовозом, який зайшов експортними коридорами до портів Великої Одеси.

Судно прямує до одеського порту. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу спостерігається черга з вантажних суден, які прямують до Дунайських портів. Наразі українським рукавом Дунаю через Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Кілію прямують понад 30 балкерів, які перевозять агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, протягом перших шести місяців роботи зернового коридору з портів Великої Одеси відправлено понад 20 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція була направлена у 32 країни світу.

Також ми писали, що в Українському Дунайському пароплавстві (УДП) планують збільшити кількість перевезень гірсько-металургійної продукції. Наразі йдеться про показник у півтора мільйона тонн на рік.