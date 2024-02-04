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В порты Большой Одессы следует химический танкер — что известно об экспорте

4 февраля 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порты Большой Одессы следует химический танкер — что известно об экспорте
Химический танкер MAVKA. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 4 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 12 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Кроме того, еще 11 судов следует на выход из портов, а на вход — идет химический танкер MAVKA и 7 балкеров для агропродукции.

Отметим, что именно этот танкер был первым химовозом, зашедшим экспортными коридорами в порты Большой Одессы.

Судно следует в одесский порт. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала наблюдается очередь из грузовых судов, направляющихся в Дунайские порты. В настоящее время украинским рукавом Дуная через Измаил, Усть-Дунайск и Килию направляются более 30 балкеров, перевозящих агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, в течение первых шести месяцев работы зернового коридора из портов Большой Одессы отправлено более 20 миллионов тонн грузов. Украинская продукция была направлена в 32 страны мира.

Также мы писали, что в Украинском Дунайском пароходстве планируют увеличить количество перевозок горно-металлургической продукции. Речь идет о показателе в полтора миллиона тонн в год.

Одесса
Черное море
Одесская область
экспорт зерна
Новости Одессы
экономика
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