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Путин в Турции попытается возобновить зерновое соглашение, — Братчук

5 февраля 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Путин в Турции попытается возобновить зерновое соглашение, — Братчук
Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На следующей неделе, 12 февраля, российский диктатор планирует посетить Турцию. Одной из тем беседы Путина с Эрдоганом может быть возобновление черноморского зернового соглашения из портов Великой Одессы с участием РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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"Повестка дня, которая предлагается турецкой стороной, в том, чтобы обсудить вопросы зерновой инициативы. Я понимаю, что президент Турции еще тот "тролль" и не станет серьезно это воспринимать в то время, когда работает самостоятельный украинский экспортный коридор", — сказал Братчук.

Уничтожение "Ивановца" усилило работу гуманитарных коридоров

Кроме того, спикер УДА подчеркнул, что экспорт в Черном море стал более безопасным после уничтожения российского ракетоносителя "Ивановец". Наибольшей угрозой со стороны РФ являются противокорабельные мины и УАБы, которые прибивает к побережью.

"Этот ракетный катер мог угрожать экспортным коридорам и кораблям, которые выходят из портов Большой Одессы", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, в ночь на 1 февраля ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России "пошел ко дну". Как украинские бойцы уничтожили судно, показали в Главном управлении разведки Украины.

Также мы писали, что в ВМС Украины отметили, что на уничтоженном катере РФ могло находиться до 40 членов экипажа.

Турция
Одесса
война
владимир путин
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук

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