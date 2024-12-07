Фейк про радіацію в Одесі: спростування кремлівської брехні

Радіація в порту — росіяни вигадали чергову нісенітницю про Одесу
Кремлівські ЗМІ знову запустили дезінформацію, цього разу про "зашкалюючий рівень радіації" в Одеському порту. Насправді радіаційний фон в Одесі вдвічі нижчий за критичний.
Про це в етері телепрограми "Антифейк" повідомив ведучий програми Микита Міхальов.
Радіація в Одесі
Російська пропаганда заявила, що в Одеському порту нібито "зашкалює рівень радіації", а місто перетворюють на "ядерний могильник" через "перевезення відпрацьованого ядерного палива з Євросоюзу".
Ведучий спростував ці фейки. Радіаційний фон в Одесі значно нижчий за допустимі норми.
"Такі заяви — класичний приклад інформаційної війни Кремля, спрямованої на поширення паніки серед населення. Насправді жодних підстав для занепокоєння немає", — зазначив Микита Міхальов.
Росіяни постійно брешуть про радіацію в Одесі
Зазначимо, що цей фейк не новий. Подібні заяви про "ядерні могильники" в Україні російська пропаганда розповсюджує ще з 1990-х років.
"Це стара, заїжджена брехня, яка вже навіть не лякає. Кремль постійно намагається використовувати такі страшилки, щоб дискредитувати Україну", — додав ведучий.
Державні органи закликають громадян не довіряти російській дезінформації та користуватися лише перевіреними джерелами інформації.
Нагадаємо, у Чорнобилі науковці виявили жаб, які "почорніли" від радіації, аби захиститися від негативного впливу. Також Чорнобильський заповідник показав фото коней Пржевальського, популяція яких стрімко росте у зоні.
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