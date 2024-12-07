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Радіація в порту — росіяни вигадали чергову нісенітницю про Одесу

7 грудня 2024 15:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Фейк про радіацію в Одесі: спростування кремлівської брехні
Одеський порт до війни. Фото ілюстративне: фотоколаж
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Кремлівські ЗМІ знову запустили дезінформацію, цього разу про "зашкалюючий рівень радіації" в Одеському порту. Насправді радіаційний фон в Одесі вдвічі нижчий за критичний.

Про це в етері телепрограми "Антифейк" повідомив ведучий програми Микита Міхальов

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Російська пропаганда заявила, що в Одеському порту нібито "зашкалює рівень радіації", а місто перетворюють на "ядерний могильник" через "перевезення відпрацьованого ядерного палива з Євросоюзу".

Радіація в порту — росіяни вигадали чергову нісенітницю про Одесу - фото 1
Стаття про радіацію в Одесі. Фото: скриншот

Ведучий спростував ці фейки. Радіаційний фон в Одесі значно нижчий за допустимі норми.

"Такі заяви — класичний приклад інформаційної війни Кремля, спрямованої на поширення паніки серед населення. Насправді жодних підстав для занепокоєння немає", — зазначив Микита Міхальов.

Росіяни постійно брешуть про радіацію в Одесі

Зазначимо, що цей фейк не новий. Подібні заяви про "ядерні могильники" в Україні російська пропаганда розповсюджує ще з 1990-х років.

"Це стара, заїжджена брехня, яка вже навіть не лякає. Кремль постійно намагається використовувати такі страшилки, щоб дискредитувати Україну", — додав ведучий.

Державні органи закликають громадян не довіряти російській дезінформації та користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Нагадаємо, у Чорнобилі науковці виявили жаб, які "почорніли" від радіації, аби захиститися від негативного впливу. Також Чорнобильський заповідник показав фото коней Пржевальського, популяція яких стрімко росте у зоні.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Одеський порт Новини Одеси радіація

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