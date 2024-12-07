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Радиация в порту — россияне придумали очередную чушь об Одессе

7 декабря 2024 15:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Фейк о радиации в Одессе: опровержение кремлевской лжи
Одесский порт до войны. Фото иллюстративное: фотоколлаж
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Кремлевские СМИ снова запустили дезинформацию, на этот раз о "зашкаливающем уровне радиации" в Одесском порту. На самом деле радиационный фон в Одессе вдвое ниже критического.

Об этом в эфире телепрограммы "Антифейк" сообщил ведущий программы Никита Михалев.

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Радиация в Одессе

Российская пропаганда заявила, что в Одесском порту якобы "зашкаливает уровень радиации", а город превращают в "ядерный могильник" из-за "перевозки отработанного ядерного топлива из Евросоюза".

Радиация в порту — россияне придумали очередную чушь об Одессе - фото 1
Статья о радиации в Одессе. Фото: скриншот

Ведущий опроверг эти фейки. Радиационный фон в Одессе значительно ниже допустимых норм.

"Такие заявления — классический пример информационной войны Кремля, направленной на распространение паники среди населения. На самом деле никаких оснований для беспокойства нет", отметил Никита Михалев.

Россияне постоянно врут о радиации в Одессе

Отметим, что этот фейк не нов. Подобные заявления о "ядерных могильниках" в Украине российская пропаганда распространяет еще с 1990-х годов.

"Это старая, заезженная ложь, которая даже не пугает. Кремль постоянно пытается использовать такие страшилки, чтобы дискредитировать Украину", — добавил ведущий.

Государственные органы призывают граждан не доверять российской дезинформации и пользоваться только проверенными источниками информации.

Напомним, в Чернобыле ученые обнаружили "почерневших" от радиации лягушек, чтобы защититься от негативного влияния. Также Чернобыльский заповедник показал фото лошадей Пржевальского, популяция которых стремительно растет.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Одесский порт Новости Одессы радиация

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