Фейк о радиации в Одессе: опровержение кремлевской лжи

Одесский порт до войны. Фото иллюстративное: фотоколлаж

Кремлевские СМИ снова запустили дезинформацию, на этот раз о "зашкаливающем уровне радиации" в Одесском порту. На самом деле радиационный фон в Одессе вдвое ниже критического.

Об этом в эфире телепрограммы "Антифейк" сообщил ведущий программы Никита Михалев.

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Российская пропаганда заявила, что в Одесском порту якобы "зашкаливает уровень радиации", а город превращают в "ядерный могильник" из-за "перевозки отработанного ядерного топлива из Евросоюза".

Статья о радиации в Одессе. Фото: скриншот

Ведущий опроверг эти фейки. Радиационный фон в Одессе значительно ниже допустимых норм.

"Такие заявления — классический пример информационной войны Кремля, направленной на распространение паники среди населения. На самом деле никаких оснований для беспокойства нет", — отметил Никита Михалев.

Россияне постоянно врут о радиации в Одессе

Отметим, что этот фейк не нов. Подобные заявления о "ядерных могильниках" в Украине российская пропаганда распространяет еще с 1990-х годов.

"Это старая, заезженная ложь, которая даже не пугает. Кремль постоянно пытается использовать такие страшилки, чтобы дискредитировать Украину", — добавил ведущий.

Государственные органы призывают граждан не доверять российской дезинформации и пользоваться только проверенными источниками информации.

Напомним, в Чернобыле ученые обнаружили "почерневших" от радиации лягушек, чтобы защититься от негативного влияния. Также Чернобыльский заповедник показал фото лошадей Пржевальского, популяция которых стремительно растет.