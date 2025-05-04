Радіаційний фон в Одеській області 4 травня

Прилад для змірювання радіаційного фону. Фото ілюстративне: pixabay

Станом на 4 травня в Одеській області зафіксовано стабільний радіаційний фон. У жодному з населених пунктів показники не перевищили контрольного рівня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За даними моніторингу, рівень радіації коливається в межах від 6 до 17 мікрорентген на годину. Це свідчить про відсутність радіаційної небезпеки в регіоні. Зазначимо, що контрольний показник становить до 25 мкР/год, і всі вимірювання значно нижчі за цю позначку.

Найнижчі показники зафіксовані в Білгороді-Дністровському — лише 6 мкР/год. У Любашівці — 7, у Вилковому — 9, в Роздільній та Одесі — 10, у Затишші, Сербці, Сараті та Чорноморську — 11. У Балті та Болграді — 13 мкР/год. Найвищий показник — у місті Южне: 17 мкР/год, що теж вважається безпечним.

За словами фахівців, поточні дані свідчать про стабільну екологічну ситуацію на території Одеської області. Радіаційний фон не становить загрози для здоров’я населення.

Як захиститись від радіації

Залишайтесь у приміщенні та увімкніть телевізор чи радіо;

підготуйте запас їжі, води та ліків;

мінімізуйте контакт із зовнішнім світом;

знезаразьте себе.

Як і навіщо приймати калію йодид

Йодистий калій захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Але приймати препарат можна лише після офіційного оповіщення. МОЗ радить приймати калій йодид за шість і менше годин до надходження радіаційної хмари або ж одночасно із надходженням хмари та через шість годин після.

Нагадаємо, у неділю, 4 травня, на Сонці були спалахи, які можуть повпливати на самопочуття метеозалежних людей. Також ми писали, що фахівці оприлюднили календар магнітних бур на травень. В останньому місяці весни є дні, які несуть страшну небезпеку.