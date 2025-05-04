Радиационный фон в Одесской области 4 мая

Прибор для измерения радиационного фона. Фото иллюстративное: pixabay

По состоянию на 4 мая в Одесской области зафиксирован стабильный радиационный фон. Ни в одном из населенных пунктов показатели не превысили контрольного уровня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По данным мониторинга, уровень радиации колеблется в пределах от 6 до 17 микрорентген в час. Это свидетельствует об отсутствии радиационной опасности в регионе. Отметим, что контрольный показатель составляет до 25 мкР/ч, и все измерения значительно ниже этой отметки.

Самые низкие показатели зафиксированы в Белгороде-Днестровском — всего 6 мкР/ч. В Любашевке — 7, в Вилково — 9, в Раздельной и Одессе — 10, в Затишье, Сербке, Сарате и Черноморске — 11. В Балте и Болграде — 13 мкР/ч. Самый высокий показатель — в городе Южный: 17 мкР/ч, что тоже считается безопасным.

По словам специалистов, текущие данные свидетельствуют о стабильной экологической ситуации на территории Одесской области. Радиационный фон не представляет угрозы для здоровья населения.

Как защититься от радиации

Оставайтесь в помещении и включите телевизор или радио;

подготовьте запас еды, воды и лекарств;

минимизируйте контакт с внешним миром;

обеззаразьте себя.

Как и зачем принимать калия йодид

Йодистый калий защищает щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. Но принимать препарат можно только после официального оповещения. Минздрав советует принимать калий йодид за шесть и менее часов до поступления радиационного облака или же одновременно с поступлением облака и через шесть часов после.

Напомним, в воскресенье, 4 мая, на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Также мы писали, что специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на май. В последнем месяце весны есть дни, которые несут страшную опасность.