Ракетна небезпека на Одещині: ворог запустив "Калібри"

Запуск ракети типу "Калібр". Фото: google

На півдні країни спостерігається ракетна небезпека. Ймовірно ворог запустив "Калібри". Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові РФ випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.

"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.

Зазначимо, наразі в Чорному морі 10 ворожих кораблів. Серед низ 3 ракетоносії: 2 надводних та 1 підводний. Загальний залп "Калібрів" — до 20.