Ракетная опасность в Одесской области: враг запустил "Калибры"

Запуск ракеты типа "Калибр". Фото: google

На юге страны наблюдается ракетная опасность. Вероятно, враг запустил "Калибры". Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные РФ выпустили по Одесчине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.

"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за полчаса. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть. Пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — рассказал Сергей Судец.

Отметим, в настоящее время в Черном море 10 вражеских кораблей. Среди них 3 ракетоносителя: 2 надводных и 1 подводный. Общий залп "Калибров" — до 20.