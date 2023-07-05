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Ракетная опасность в Одесской области: враг запустил "Калибры"

5 июля 2023 10:51
обновлено: 10:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетная опасность в Одесской области: враг запустил "Калибры"
Запуск ракеты типа "Калибр". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На юге страны наблюдается ракетная опасность. Вероятно, враг запустил "Калибры". Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные РФ выпустили по Одесчине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.

"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за полчаса. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть. Пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", рассказал Сергей Судец.

Отметим, в настоящее время в Черном море 10 вражеских кораблей. Среди них 3 ракетоносителя: 2 надводных и 1 подводный. Общий залп "Калибров" — до 20.

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