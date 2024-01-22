Ракетна небезпека на півдні — в Одесі оголошено повітряну тривогу

Літак з ракетами Х-59. Фото: росЗМІ

В Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться в повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про активність ворожих Су-35 над акваторією Чорного моря. Зафіксовано пуск ракети Х-59 у напрямку Миколаївщини.

Інформація про ракету. Фото: скриншот

Оновлено 15:59. Повідомляють про збиття ракети.

Де оголошена повітряна тривога

Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Нагадаємо, станом на ранок 22 січня ворог залишає значну присутність у Чорному морі. На чергуванні зафіксовано носії "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим.