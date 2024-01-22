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Ракетна небезпека на півдні — в Одесі оголошено повітряну тривогу

22 січня 2024 15:53
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетна небезпека на півдні — в Одесі оголошено повітряну тривогу
Літак з ракетами Х-59. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться в повідомленні. 

Моніторингові канали повідомляють про активність ворожих Су-35 над акваторією Чорного моря. Зафіксовано пуск ракети Х-59 у напрямку Миколаївщини. 

Інформація про ракету. Фото: скриншот

Оновлено 15:59. Повідомляють про збиття ракети. 

Де оголошена повітряна тривога

Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Нагадаємо, станом на ранок 22 січня ворог залишає значну присутність у Чорному морі. На чергуванні зафіксовано носії "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим. 

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повітряна тривога

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