Ракетна небезпека на півдні — в Одесі оголошено повітряну тривогу
В Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
"Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться в повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють про активність ворожих Су-35 над акваторією Чорного моря. Зафіксовано пуск ракети Х-59 у напрямку Миколаївщини.
Оновлено 15:59. Повідомляють про збиття ракети.
Де оголошена повітряна тривога
Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької.
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Нагадаємо, станом на ранок 22 січня ворог залишає значну присутність у Чорному морі. На чергуванні зафіксовано носії "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим.
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