Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога

Самолет с ракетами Х-59. Фото: росСМИ

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности на юге.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Читайте также:

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

"Активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" , – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают об активности враждебных Су-35 над акваторией Черного моря. Зафиксирован пуск ракеты Х-59 в направлении Николаевской области.

Информация о ракете. Фото: скриншот

Обновлено 15:59. Сообщают об уничтожении ракеты.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Напомним, на утро 22 января враг оставляет значительное присутствие в Черном море. На дежурстве зафиксированы носители "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.