Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога arrow

Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога

22 января 2024 15:53
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога
Самолет с ракетами Х-59. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности на юге.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Читайте также:
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

"Активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" , – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают об активности враждебных Су-35 над акваторией Черного моря. Зафиксирован пуск ракеты Х-59 в направлении Николаевской области.

Информация о ракете. Фото: скриншот

Обновлено 15:59. Сообщают об уничтожении ракеты.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Напомним, на утро 22 января враг оставляет значительное присутствие в Черном море. На дежурстве зафиксированы носители "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.

Одесса
война
Одесская область
Новости Одессы
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме