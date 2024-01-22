Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога
В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности на юге.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
"Активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" , – говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают об активности враждебных Су-35 над акваторией Черного моря. Зафиксирован пуск ракеты Х-59 в направлении Николаевской области.
Обновлено 15:59. Сообщают об уничтожении ракеты.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время существует угроза Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской.
Угроза баллистического вооружения – что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.
Напомним, на утро 22 января враг оставляет значительное присутствие в Черном море. На дежурстве зафиксированы носители "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.
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