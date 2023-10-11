В Одесі оголошено повітряну тривогу

Запуск ракети з моря. Фото: US Army

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано з ракетною небезпекою на півдні країни.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: Скриншот

Моніторингові канали повідомляють про активність ворожих БпЛА, попередньо розвідувальних. Сили ППО вже працюють по дронах.

Де оголошено тривогу

На півдні існує небезпека для Одеської та Запорозької областей, тож радимо пройти до укриття до відбою.

Мапа повітряних тривог. Фото:

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Загалом в місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності, з них 85 — у комунальній власності. За останні три місяці змогли збільшити місткість укриттів втричі, і зараз в них можуть сховатися 460 тисяч людей.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, у Чорному морі стих шторм, через це ворог знову збільшив своє корабельне угрупування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії.