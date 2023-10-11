Ракетная опасность: в Одессе объявлена воздушная тревога
В Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Это связано с ракетной опасностью на юге страны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Мониторинговые каналы сообщают об активности враждебных БпЛА, предварительно разведывательных. Силы ПВО уже работают по дронам.
Где объявлена тревога
На юге существует опасность для Одесской и Запорожской областей, поэтому советуем пройти в укрытия до отбоя.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Всего в городе работают 353 защитных сооружения всех форм собственности, из них 85 — в коммунальной собственности. За последние три месяца смогли увеличить вместимость укрытий втрое, и сейчас в них могут укрыться 460 тысяч человек.
Напомним, сегодня, 11 октября, в Черном море стих шторм, поэтому враг снова увеличил свою корабельную группировку. В настоящее время на боевом рейде находятся ракетоносители.