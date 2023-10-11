В Одессе объявлена воздушная тревога

Запуск ракеты с моря. Фото: US Army

В Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Это связано с ракетной опасностью на юге страны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: Скриншот

Мониторинговые каналы сообщают об активности враждебных БпЛА, предварительно разведывательных. Силы ПВО уже работают по дронам.

Где объявлена тревога

На юге существует опасность для Одесской и Запорожской областей, поэтому советуем пройти в укрытия до отбоя.

Карта воздушных тревог. Фото:

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Всего в городе работают 353 защитных сооружения всех форм собственности, из них 85 — в коммунальной собственности. За последние три месяца смогли увеличить вместимость укрытий втрое, и сейчас в них могут укрыться 460 тысяч человек.

Напомним, сегодня, 11 октября, в Черном море стих шторм, поэтому враг снова увеличил свою корабельную группировку. В настоящее время на боевом рейде находятся ракетоносители.