Ракетний удар по Одесі: містяни про атаку та її наслідки

Чоловік оглядає авто після атаки. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Вечірня ракетна атака по Одесі забрала життя двох людей та залишила після себе значні руйнування. Постраждали житлові будинки, дитячий садок, церква, гуманітарний штаб і десятки мешканців району. Люди, які пережили удар, досі оговтуються від пережитого, а волонтери та рятувальники допомагають ліквідовувати наслідки. Серед загиблих — волонтерка Українського Червоного Хреста Олена Архіпова.

Журналісти Новини.LIVЕ поспілкувалися з одеситами та дізналися, як вони пережили ракетний удар по місту.

Пошкодження церкви

Одним із місць, які зазнали пошкоджень, стала Одеська народна церква. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і внутрішні приміщення. Руйнувань також зазнав гуманітарний штаб благодійного фонду "Добрі самаряни", де люди регулярно отримували речі першої необхідності. Постраждали приміщення дитячої школи та садочка, які працюють при церкві. Попри масштабні руйнування, загиблих у храмі не було, а допомогу потребувала лише одна людина.

"У нас повибивало вікна, пошкодило гуманітарний штаб, дитячі приміщення і саму церкву. Найголовніше, що всі залишилися живими. Тепер будемо все відновлювати, бо іншого виходу просто немає", — розповів пастор Одеської народної церкви, Роман Медяник.

Роман Медяник про пошкодження в церкві. Фото: Новини.LIVE

Люди біля храму. Фото: Новини.LIVE

Постраждали цивільні

Мешканці пошкоджених будинків згадують, що удар застав їх удома. Вибухова хвиля миттєво вибила вікна, а квартири засипало уламками скла. Частина людей отримала незначні травми, іншим допомогу надали медики просто на місці. Постраждалий Артем каже, що в момент удару перебував один у квартирі на другому поверсі. Йому надали медичну допомогу, а автомобіль, який стояв поруч із будинком, також зазнав пошкоджень.

"Я був удома один. Після вибуху приїхала швидка, оглянули мене. Добре, що нічого серйозного не сталося, хоча квартира і машина пошкоджені", — розповів Артем.

Артем про удар. Фото: Новини.LIVE

Розбите лобове. Фото: Новини.LIVE

Ще одна мешканка пригадує, що спочатку навіть не зрозуміла, що сталося. Через темряву вона побачила наслідки лише після того, як усе стихло.

"Скло посипалося, наче водоспад. У квартирі було темно, я нічого не зрозуміла. А коли стало світліше, побачила, що балкон повністю засипаний уламками", — згадує жінка.

Мешканка будинку про атаку. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна будинку. Фото: Новини.LIVE

Загибель волонтерки

Під час російської атаки загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова. У момент удару вона разом із дітьми поспішала до укриття. Діти вижили та зараз отримують необхідну допомогу. Олена сама виховувала трьох дітей. До Українського Червоного Хреста вона приєдналася у 2023 році, навчаючи людей навичкам першої допомоги. Згодом стала інструкторкою з надання допомоги тваринам, а саме цього дня мала розпочати навчання, щоб працювати з людьми з фізичною інвалідністю.

Комунальники прибирають на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Люди прибирають біля церкви. Фото: Новини.LIVE

Вона проводила заняття для працівників ДСНС, поліцейських, дорослих і дітей та брала активну участь у гуманітарних проєктах. Колеги згадують її як щиру, відповідальну й небайдужу людину, яка завжди приходила на допомогу тим, хто її потребував.

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Увечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Під обстріл потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали дитячий садок, два багатоквартирні будинки, триповерховий і п'ятиповерховий житлові будинки, будівля церкви, територія скверу та сім автомобілів.

Люди заходять в храм. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок атаки загинули двоє людей — 61-річна жінка та 70-річний чоловік. Поранення отримали дев'ятеро людей, серед яких двоє хлопчиків віком 9 і 13 років. Також постраждали троє жінок віком від 22 до 41 року та четверо чоловіків віком від 19 до 60 років. У лікарні у важкому стані залишаються дві жінки — 22 та 41 року.

Містяни прибирають в будівлі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVЕ, російські війська зранку 16 липня вчергове атакували Одесу. Під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад, а також будівлі поруч. Інформацію про наслідки ще уточнюють.

Також Новини.LIVЕ писали, що російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалий. Руйнувань зазнали приватні будинки, а на місці спалахнула пожежа. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнного злочину.