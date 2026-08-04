Ракетний удар по передмістю Одеси: фоторепортаж з місця
Вранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Влучання сталося біля людного місця неподалік ринку. Через атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, а троє людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафіксували наслідки.
Ракети вдарили біля ринку
Ракетна атака припала на район поблизу ринку, де вранці перебували люди. Після удару на місці почали працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Фахівці обстежують територію та фіксують наслідки обстрілу.
Постраждалі від атаки
Наразі відомо про трьох постраждалих чоловіків віком 42, 45 та 81 рік. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості.
Постраждалі від атаки
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Інформація про інші наслідки ракетного удару уточнюється.
Зміни транспорту
Через наслідки атаки тимчасово обмежили рух трамвайного маршруту №27 за напрямком "11 ст. Люстдорфської дороги — 16 ст. Люстдорфської дороги".
Також змінили схему руху автобуса №220А. Тепер він їде від 14-ї станції Люстдорфської дороги через Старолюстдорфську дорогу, автомобільну дорогу М-27, проспект Князя Ярослава Мудрого, а далі — за своїм звичним маршрутом.
На час змін на маршруті №220А можливе короткочасне збільшення інтервалів руху.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 10:37 через загрозу застосування балістичного озброєння. Уже о 10:39 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль над акваторією Чорного моря, яка рухалася в напрямку області. О 10:42 військові уточнили, що ракета прямує в бік Чорноморська або Одеси.
О 10:43 в Одесі пролунав вибух. Повітряна тривога тривала до 10:50, після чого в області оголосили відбій.
Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. У Білгороді-Дністровському внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Після удару там виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали двоє людей.
Також Новини.LIVE писали, що Росія знову атакувала Одещину ракетама та дронами. Під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. У портах Великої Одеси та Дунайського регіону також постраждали цивільні судна. Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей. Четверо постраждалих госпіталізували.
Читайте Новини.live!