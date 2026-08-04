Ракетний удар по передмістю Одеси: фоторепортаж з місця

Вирва на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Вранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Влучання сталося біля людного місця неподалік ринку. Через атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, а троє людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафіксували наслідки.

Ракети вдарили біля ринку

Ракетна атака припала на район поблизу ринку, де вранці перебували люди. Після удару на місці почали працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Фахівці обстежують територію та фіксують наслідки обстрілу.

Уламки на подвір'ї. Фото: Новини.LIVE

Постраждалі від атаки

Наразі відомо про трьох постраждалих чоловіків віком 42, 45 та 81 рік. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості.

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Постраждалі від атаки

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Інформація про інші наслідки ракетного удару уточнюється.

Вирва після влучання. Фото: Новини.LIVE

Зміни транспорту

Через наслідки атаки тимчасово обмежили рух трамвайного маршруту №27 за напрямком "11 ст. Люстдорфської дороги — 16 ст. Люстдорфської дороги".

Пошкоджені колії. Фото: Новини.LIVE

Також змінили схему руху автобуса №220А. Тепер він їде від 14-ї станції Люстдорфської дороги через Старолюстдорфську дорогу, автомобільну дорогу М-27, проспект Князя Ярослава Мудрого, а далі — за своїм звичним маршрутом.

Місце удару за стрічкою. Фото: Новини.LIVE

На час змін на маршруті №220А можливе короткочасне збільшення інтервалів руху.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 10:37 через загрозу застосування балістичного озброєння. Уже о 10:39 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль над акваторією Чорного моря, яка рухалася в напрямку області. О 10:42 військові уточнили, що ракета прямує в бік Чорноморська або Одеси.

Товар на підлозі. Фото: Новини.LIVE

О 10:43 в Одесі пролунав вибух. Повітряна тривога тривала до 10:50, після чого в області оголосили відбій.

Пошкодження магазину. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. У Білгороді-Дністровському внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Після удару там виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову атакувала Одещину ракетама та дронами. Під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. У портах Великої Одеси та Дунайського регіону також постраждали цивільні судна. Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей. Четверо постраждалих госпіталізували.