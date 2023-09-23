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Ракетоносій на чергуванні: скільки кораблів РФ у Чорному морі

23 вересня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки кораблів РФ у Чорному морі
Кораблі на бойовому чергуванні. Фото: ArmyInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російський флот продовжує маневрування у Чорному морі, попри загрозу ураження. Наразі на бойовому чергуванні перебуває ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗС України. 

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"З використанням тактичної авіації з акваторії Чорного моря протягом дня ворог двічі спрямовував по південних регіонах протирадіолокаційні ракети", — йдеться у повідомленні військових. 

Скільки кораблів загрожують 

Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 4 кораблі ЧМ РФ, серед яких є один підводний ракетоносій. Загальна кількість "Калібрів" може становити 8 залпів. 

Ситуація в інших морях

В Азовському та Середземному морях ворог стабільно продовжує тримати по одному великому кораблю. 

На зображенні може бути: текст
Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС України

Втрати ворога на півдні

  • 7 гармат,
  • 4 автомобілі,
  • 2 човни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ. 

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