Скільки кораблів РФ у Чорному морі

Кораблі на бойовому чергуванні. Фото: ArmyInform

Російський флот продовжує маневрування у Чорному морі, попри загрозу ураження. Наразі на бойовому чергуванні перебуває ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗС України.

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"З використанням тактичної авіації з акваторії Чорного моря протягом дня ворог двічі спрямовував по південних регіонах протирадіолокаційні ракети", — йдеться у повідомленні військових.

Скільки кораблів загрожують

Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 4 кораблі ЧМ РФ, серед яких є один підводний ракетоносій. Загальна кількість "Калібрів" може становити 8 залпів.

Ситуація в інших морях

В Азовському та Середземному морях ворог стабільно продовжує тримати по одному великому кораблю.

Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС України

Втрати ворога на півдні

7 гармат,

4 автомобілі,

2 човни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.