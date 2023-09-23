Ракетоносій на чергуванні: скільки кораблів РФ у Чорному морі
Російський флот продовжує маневрування у Чорному морі, попри загрозу ураження. Наразі на бойовому чергуванні перебуває ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗС України.
"З використанням тактичної авіації з акваторії Чорного моря протягом дня ворог двічі спрямовував по південних регіонах протирадіолокаційні ракети", — йдеться у повідомленні військових.
Скільки кораблів загрожують
Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 4 кораблі ЧМ РФ, серед яких є один підводний ракетоносій. Загальна кількість "Калібрів" може становити 8 залпів.
Ситуація в інших морях
В Азовському та Середземному морях ворог стабільно продовжує тримати по одному великому кораблю.
Втрати ворога на півдні
- 7 гармат,
- 4 автомобілі,
- 2 човни.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.