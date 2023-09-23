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Ракетоноситель на дежурстве: сколько кораблей РФ в Черном море

23 сентября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько кораблей РФ в Черном море
Корабли на боевом дежурстве. Фото: ArmyInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российский флот продолжает маневрирование в Черном море, несмотря на угрозу поражения. Сейчас на боевом дежурстве находится ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС Украины.

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"С использованием тактической авиации из акватории Черного моря в течение дня враг дважды направлял по южным регионам противорадиолокационные ракеты" , — говорится в сообщении военных.

Сколько кораблей угрожают

В настоящее время на боевом дежурстве в Черном море находятся 4 корабля ЧМ РФ, среди которых есть один подводный ракетоноситель. Общее количество "Калибров" может составлять 8 залпов.

Ситуация в других морях

В Азовском и Средиземном морях враг стабильно продолжает держать по одному большому кораблю.

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Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Потери врага на юге

  • 7 орудий,
  • 4 автомобиля,
  • 2 лодки.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

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