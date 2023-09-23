Ракетоноситель на дежурстве: сколько кораблей РФ в Черном море
Российский флот продолжает маневрирование в Черном море, несмотря на угрозу поражения. Сейчас на боевом дежурстве находится ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС Украины.
"С использованием тактической авиации из акватории Черного моря в течение дня враг дважды направлял по южным регионам противорадиолокационные ракеты" , — говорится в сообщении военных.
Сколько кораблей угрожают
В настоящее время на боевом дежурстве в Черном море находятся 4 корабля ЧМ РФ, среди которых есть один подводный ракетоноситель. Общее количество "Калибров" может составлять 8 залпов.
Ситуация в других морях
В Азовском и Средиземном морях враг стабильно продолжает держать по одному большому кораблю.
Потери врага на юге
- 7 орудий,
- 4 автомобиля,
- 2 лодки.
Напомним, в пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.