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Головна Одеса Ракетоносії на рейді у Чорному морі — чи є загроза для Одеси

Ракетоносії на рейді у Чорному морі — чи є загроза для Одеси

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 10:58
Російські кораблі у морях — ситуація 12 липня
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сьогодні, 12 липня, російські кораблі виведені з акваторії Чорного й Азовського морів, але залишаються у Середземному. Один із них — носій  ракет типу "Калібр".

Про це у суботу, 12 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки ракет "Калібр" у морі

У Чорному та Азовському морях споряджених ракетоносіїв не зафіксовано. Але в Середземному морі все ще перебувають три російські бойові одиниці. Один із кораблів — носій крилатих ракет "Калібр", здатний здійснити залп до чотирьох одиниць.

Рух Керченською протокою

Водночас Росія продовжує активно користуватися Керченською протокою: за добу в напрямку Чорного моря пройшли 8 суден, з яких 5 пішли далі до Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря рухалися 7 суден, включно з двома, що прибули з боку протоки Босфор.

Військові наголошують, що Росія вкотре порушила міжнародну Конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи на своїх кораблях системи автоматичної ідентифікації (AIS). Це створює небезпеку для цивільного судноплавства і є грубим порушенням міжнародного морського права.

Нагадаємо, росіяни вночі зруйнували у Луцьку житловий будинок. Також ми писали, що загарбники атакували Харків дронами та авіабомбами, пошкоджено підприємство, житлові будинки та авто.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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