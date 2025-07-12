Російські кораблі у морях — ситуація 12 липня

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сьогодні, 12 липня, російські кораблі виведені з акваторії Чорного й Азовського морів, але залишаються у Середземному. Один із них — носій ракет типу "Калібр".

Про це у суботу, 12 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки ракет "Калібр" у морі

У Чорному та Азовському морях споряджених ракетоносіїв не зафіксовано. Але в Середземному морі все ще перебувають три російські бойові одиниці. Один із кораблів — носій крилатих ракет "Калібр", здатний здійснити залп до чотирьох одиниць.

Рух Керченською протокою

Водночас Росія продовжує активно користуватися Керченською протокою: за добу в напрямку Чорного моря пройшли 8 суден, з яких 5 пішли далі до Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря рухалися 7 суден, включно з двома, що прибули з боку протоки Босфор.

Військові наголошують, що Росія вкотре порушила міжнародну Конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи на своїх кораблях системи автоматичної ідентифікації (AIS). Це створює небезпеку для цивільного судноплавства і є грубим порушенням міжнародного морського права.

Нагадаємо, росіяни вночі зруйнували у Луцьку житловий будинок. Також ми писали, що загарбники атакували Харків дронами та авіабомбами, пошкоджено підприємство, житлові будинки та авто.