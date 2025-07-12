Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ракетоносители на рейде в Черном море — есть ли угроза для Одессы

Ракетоносители на рейде в Черном море — есть ли угроза для Одессы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 10:58
Российские корабли в морях - ситуация 12 июля
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Сегодня, 12 июля, российские корабли выведены из акватории Черного и Азовского морей, но остаются в Средиземном. Один из них — носитель ракет типа "Калибр".

Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Реклама
Читайте также:
Ракетоносії на рейді у Чорному морі — чи є загроза для Одеси - фото 1
Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько ракет "Калибр" в море

В Черном и Азовском морях снаряженных ракетоносителей не зафиксировано. Но в Средиземном море все еще находятся три российские боевые единицы. Один из кораблей — носитель крылатых ракет "Калибр", способный осуществить залп до четырех единиц.

Движение по Керченскому проливу

В то же время Россия продолжает активно пользоваться Керченским проливом: за сутки в направлении Черного моря прошли 8 судов, из которых 5 пошли дальше в Босфор. В обратном направлении — к Азовскому морю двигались 7 судов, включая два, прибывших со стороны пролива Босфор.

Военные отмечают, что Россия в очередной раз нарушила международную Конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая на своих кораблях системы автоматической идентификации (AIS). Это создает опасность для гражданского судоходства и является грубым нарушением международного морского права.

Напомним, россияне ночью разрушили в Луцке жилой дом. Также мы писали, что захватчики атаковали Харьков дронами и авиабомбами, повреждено предприятие, жилые дома и авто.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации