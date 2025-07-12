Российские корабли в морях - ситуация 12 июля

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Сегодня, 12 июля, российские корабли выведены из акватории Черного и Азовского морей, но остаются в Средиземном. Один из них — носитель ракет типа "Калибр".

Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько ракет "Калибр" в море

В Черном и Азовском морях снаряженных ракетоносителей не зафиксировано. Но в Средиземном море все еще находятся три российские боевые единицы. Один из кораблей — носитель крылатых ракет "Калибр", способный осуществить залп до четырех единиц.

Движение по Керченскому проливу

В то же время Россия продолжает активно пользоваться Керченским проливом: за сутки в направлении Черного моря прошли 8 судов, из которых 5 пошли дальше в Босфор. В обратном направлении — к Азовскому морю двигались 7 судов, включая два, прибывших со стороны пролива Босфор.

Военные отмечают, что Россия в очередной раз нарушила международную Конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая на своих кораблях системы автоматической идентификации (AIS). Это создает опасность для гражданского судоходства и является грубым нарушением международного морского права.

Напомним, россияне ночью разрушили в Луцке жилой дом. Также мы писали, что захватчики атаковали Харьков дронами и авиабомбами, повреждено предприятие, жилые дома и авто.