Ракетоносії можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент — Гуменюк

Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк
В Чорному морі наразі не зафіксовані ракетоносії рф. Втім ситуація може змінитись в будь-який момент.
Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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"Наразі погода штормова, вона не дуже сприяє перебуванню корабельного угруповування у відкритому морі, але все ж таки не критична до того, щоб вони там не з’явились. Тому зважати на цю загрозу потрібно, слід розуміти, що вони (ред. — ракетоносії) можуть бути дуже швидко використані", — зазначила Наталя Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" зауважила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві — три години.
"Відлік часу буде йти не від того моменту, як я то проголосила. Вони вже перебувають у пунктах базування та споряджаються, тому можуть вийти на бойове чергування у будь-який момент", — додала Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, росія у період візиту Джо Байдена до України спробувала запустити міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". Запуск, як відзначають медіа, провалився.