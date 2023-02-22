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Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

22 лютого 2023 10:58
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетоносії можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент — Гуменюк
Для виходу в море кораблів з "Калібрами" достатньо кілька годин
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі наразі не зафіксовані ракетоносії рф. Втім ситуація може змінитись в будь-який момент.

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Наразі погода штормова, вона не дуже сприяє перебуванню корабельного угруповування у відкритому морі, але все ж таки не критична до того, щоб вони там не з’явились. Тому зважати на цю загрозу потрібно, слід розуміти, що вони (ред. — ракетоносії) можуть бути дуже швидко використані", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" зауважила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві — три години. 

"Відлік часу буде йти не від того моменту, як я то проголосила. Вони вже перебувають у пунктах базування та споряджаються, тому можуть вийти на бойове чергування у будь-який момент", — додала Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, росія у період візиту Джо Байдена до України спробувала запустити міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". Запуск, як відзначають медіа, провалився.

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