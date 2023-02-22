Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк
В Черном море пока не зафиксированы ракетоносители рф. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.
Об этом в эфире единого телемарафона отметила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Пока штормовая погода, она не очень способствует нахождению корабельной группировки в открытом море, но все же не критична к тому, чтобы они там не появились. Поэтому учитывать эту угрозу нужно, следует понимать, что они (ракетоносители. — Ред.) могут быть очень быстро использованы", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" отметила, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два-три часа.
"Отсчет времени будет идти не с того момента, как я это провозгласила. Они уже находятся в пунктах базирования и снаряжаются, поэтому могут выйти на боевое дежурство в любой момент", — добавила Наталья Гуменюк.
Напомним, по информации американских СМИ, россия в период визита Джо Байдена в Украину попыталась запустить межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Запуск, как отмечают медиа, провалился.