Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Для выхода в море кораблей с "Калибрами" достаточно несколько часов

В Черном море пока не зафиксированы ракетоносители рф. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.

Об этом в эфире единого телемарафона отметила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Пока штормовая погода, она не очень способствует нахождению корабельной группировки в открытом море, но все же не критична к тому, чтобы они там не появились. Поэтому учитывать эту угрозу нужно, следует понимать, что они (ракетоносители. — Ред.) могут быть очень быстро использованы", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два-три часа.

"Отсчет времени будет идти не с того момента, как я это провозгласила. Они уже находятся в пунктах базирования и снаряжаются, поэтому могут выйти на боевое дежурство в любой момент", — добавила Наталья Гуменюк.



Напомним, по информации американских СМИ, россия в период визита Джо Байдена в Украину попыталась запустить межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Запуск, как отмечают медиа, провалился.