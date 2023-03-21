Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування за кілька годин

Загроза ракетного удару — висока

Ворог продовжує маневрувати на безпечній відстані в Чорному морі. На бойовому чергуванні вісім кораблів рф.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі корабельне угруповування складається із восьми кораблів, але жодного ракетоносія немає на службі, вони всі знаходяться в пунктах базування. Вочевидь, в очікуванні того, що до них не дійде", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть з пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм та правил ведення війни.

Напередодні ракетоносії перебували на службі й були споряджені, тож певний запас калібрів все ж таки є. Кораблі можуть опинитись на бойовому чергуванні протягом 2-3 годин, і це може підвищити ракетну небезпеку. Також ворог може використовувати тактичну й стратегічну авіацію. Тож загроза ракетного удару залишається високою.



Зазначимо, російські загарбники продовжують зазнавати в Україні колосальних втрат як в техніці, так і серед бійців. Лише за добу ЗСУ завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.