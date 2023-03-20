Ворог тримає у Чорному морі 5 військових кораблів

Ракетоносії наразі не зафіксовано

Жодного ракетоносія з крилатими ракетами типу "Калібр" на бортах у Чорному морі не зафіксовано. Втім ворог тримає на бойовому чергуванні 5 кораблів.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 20.03.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, в Азовському морі — 1 ворожий корабель, в Середземному морі — до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", — повідомили у ВМС ЗСУ.

У відомстві зазначили, за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 29 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, через ранкову повітряну тривогу, що тривала по всій країні, одеситів закликали не ігнорувати попередження про небезпеку.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

Американська сторона припускає, що росія таки змогла дістати уламки пошкодженого американського безпілотника-розвідника. У США тим часом замислилися над форматом розвідувальної роботи у районі Чорного моря.

Тим часом новий американський безпілотник RQ-4 Global Hawk вже на місії в Чорному морі. Від авіабази Сігонелла він полетів у бік тимчасово окупованого Криму.

Фото: LB.UA