Повітряна тривога по всій країні

Можлива активність ворожої авіації

Російський флот продовжує маневрувати у Чорному морі. Можлива й активність ворожої авіації.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ніч в Одесі минула спокійно: без обстрілів та сигналів повітряної тривоги. Втім для Одещини також актуальною залишається загроза з Чорного моря, бо російський флот тут маневрує. А також можлива активність ворожої авіації", — зазначив Сергій Братчук.

Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перейти до укриттів.

Зазначимо, напередодні, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 9 ворожих кораблів. Серед них 2 носії крилатих ракет "калібр" — загальний залп до 16 ракет.

В ОК “Південь” зазначили, що присутність ракетоносіїв у морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. Ворог намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають рф очікуваних результатів завдяки українській ППО. Як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.

Крім того, в ОК "Південь" розказали, що як тільки заговорили за продовження "зернової угоди" розпочались атаки "Шахедами". Таким чином вони випробовують українську ППО, що може свідчити про підготовку застосування більш суттєвої зброї, наприклад "Калібрів”.

Фото: LB.ua