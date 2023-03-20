Воздушная тревога по всей стране

Возможна активность вражеской авиации

Российский флот продолжает маневрировать в Черном море. Возможна и активность вражеской авиации.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночь в Одессе прошла спокойно: без обстрелов и сигналов воздушной тревоги. Впрочем, для Одесчины также актуальной остается угроза с Черного моря, потому что российский флот здесь маневрирует. А также возможна активность вражеской авиации", — отметил Сергей Братчук.

Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и перейти к укрытиям.

Отметим, накануне в Черном море на боевом дежурстве находились 9 вражеских кораблей. Среди них 2 носителя крылатых ракет "калибр" — общий залп до 16 ракет.

В ОК "Юг" отметили, что присутствие ракетоносителей в море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов. Враг пытается найти тактику, ведь массированные ракетные удары не дают россии ожидаемых результатов благодаря украинской ПВО. Как правило, оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле.

Кроме того, в ОК "Юг" рассказали, что как только заговорили за продление "зернового соглашения", начались атаки "Шахедами". Таким образом, они испытывают украинскую ПВО, что может свидетельствовать о подготовке применения более существенного оружия, например, "Калибров".

Фото: LB.ua