Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів
Станом на ранок 19 березня рф тримає у Чорному морі 9 кораблів. Серед них два надводні ракетоносії, загальний залп — 16 "Калібрів".
Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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"Присутність ракетоносіїв у морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. Ворог намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають рф очікуваних результатів завдяки українській ППО", — зазначила Наталія Гуменюк.
Крім того, вона додала, що, як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.
Нагадаємо, напередодні українські військові зафіксували на бойовому чергуванні в Чорному морі 17 кораблів рф. Загроза ракетного удару залишається дуже високою. Серед ворожого флоту зафіксовано 3 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 20 ракет.
В ОК "Південь" зазначили, що ворог вишукує для себе нову тактику, втім їх дії мають ознаку традицій. Як тільки заговорили за продовження "зернової угоди" розпочались атаки "Шахедами". Таким чином вони випробовують українську ППО, що може свідчити про підготовку застосування більш суттєвої зброї, наприклад "Калібрів.
Фото: Суспільне Крим