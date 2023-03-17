Братчук розкрив плани рф щодо Одеської області

Названі основні цілі для окупантів

Масштабні повітряні тривоги в області протягом тижня були через активність тактичної авіації рф. Також була загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування та запуски "Кінжал" з борту Міг-31. Загроза ракетних ударів продовжує залишатися високою.

Про це під час брифінгу зазначив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Опираючись на дані наших військових, нагадую про те, що загроза ракетних та авіаційних ударів залишається високою. Серед пріоритетних цілей за даними розвідки є адміністративні будівлі, об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, гідротехнічні та очисні споруди. Все, що може принести горе кожному з нас та створити екологічну катастрофу", — зазначив Сергій Братчук.

Загроза з Чорного моря

Ворог продовжує маневри та, ймовірно, пошукову операцію американського дрона в Чорному морі. На бойовому чергуванні 19 кораблів рф. Порівнюючи з учора кількість ракетоносіїв зменшено до чотирьох. Як і раніше, підводних два. Сумарний залп "Калібрами" може сягати 24 ракет.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, російська авіація завдала удару по місту Авдіївка. Під час атаки щонайменше одна російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Тим часом уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.