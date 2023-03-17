Братчук розкрив плани рф щодо Одеської області
Масштабні повітряні тривоги в області протягом тижня були через активність тактичної авіації рф. Також була загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування та запуски "Кінжал" з борту Міг-31. Загроза ракетних ударів продовжує залишатися високою.
Про це під час брифінгу зазначив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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"Опираючись на дані наших військових, нагадую про те, що загроза ракетних та авіаційних ударів залишається високою. Серед пріоритетних цілей за даними розвідки є адміністративні будівлі, об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, гідротехнічні та очисні споруди. Все, що може принести горе кожному з нас та створити екологічну катастрофу", — зазначив Сергій Братчук.
Загроза з Чорного моря
Ворог продовжує маневри та, ймовірно, пошукову операцію американського дрона в Чорному морі. На бойовому чергуванні 19 кораблів рф. Порівнюючи з учора кількість ракетоносіїв зменшено до чотирьох. Як і раніше, підводних два. Сумарний залп "Калібрами" може сягати 24 ракет.
Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, російська авіація завдала удару по місту Авдіївка. Під час атаки щонайменше одна російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.
Тим часом уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.