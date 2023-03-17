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Кораблі рф продовжують маневрувати в Чорному морі

17 березня 2023 10:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару — висока
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог продовжує маневри та, ймовірно, пошукову операцію американського дрона в Чорному морі. На бойовому чергуванні 19 кораблів рф.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

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Порівнюючи з учора кількість ракетоносіїв зменшено до чотирьох. Як і раніше, підводних два. Сумарний залп "Калібрами" може сягати 24 ракет.

"Загроза ракетної атаки лишається досить високою. Дослухайтеся сигналів повітряних тривог, не нехтуйте власною безпекою. Після потужного шторму на морському узбережжі може підвищитися мінна небезпека. Будьте пильні й обережні", — йдеться в повідомленні. 

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно. 

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Попри те, що між масованими ракетними атаками ворог брав паузу в 10-14 діб — це не обов’язкова пауза для того, щоб здійснити наступний ракетний удар. Тож слід не нехтувати своєю безпекою.

Тим часом американська сторона припускає, що росія таки змогла дістати уламки пошкодженого американського безпілотника-розвідника. У США тим часом замислилися над форматом розвідувальної роботи у районі Чорного моря.

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