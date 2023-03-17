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Корабли рф продолжают маневрировать в Черном море

17 марта 2023 10:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетного удара — высокая
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг продолжает маневры и вероятно поисковую операцию американского дрона в Черном море. На боевом дежурстве 19 кораблей рф.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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Сравнивая со вчера количество ракетоносителей уменьшено до 4. По-прежнему подводных 2. Суммарный залп "Калибрамы" может достигать 24 ракет.

"Угроза ракетной атаки остается достаточно высокой. Прислушайтесь к сигналам воздушных тревог, не пренебрегайте собственной безопасностью. После мощного шторма на морском побережье может повыситься минная опасность. Будьте бдительны и осторожны", — говорится в сообщении.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Несмотря на то, что между массированными ракетными атаками враг брал паузу в 10-14 суток, это не обязательная пауза для того, чтобы осуществить следующий ракетный удар. Поэтому следует не пренебрегать своей безопасностью.

Между тем, американская сторона предполагает, что россия таки смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.

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